%%%Bitkom veröffentlicht Digital-Design-Manifest %%%

Der Digitalverband Bitkom, Berlin, setzt sich für ein eigenständiges Berufsbild "Digital Designer" ein und hat dazu ein Digital-Design-Manifest veröffentlicht. Dazu erklärt Dr. Frank Termer, Bereichsleiter Software im Bitkom: "Software ist der Kern der Digitalisierung und hat immer größeren Einfluss auf unser Leben und die Wirtschaft. Software-Entwicklung ist heute nicht einfach mehr nur das Schreiben von Programmen, es ist zum Gestalten komplexer Systeme geworden – in aller Regel aber ohne dafür gezielt ausgebildetes Personal."

Mit dem Digital-Design-Manifest will der Verband einen Veränderungsprozess initiieren. Technologische Exzellenz in der IT sei notwendig, aber nicht hinreichend für eine erfolgreiche Digitalisierung, so der Bitkom. "Wenn wir in Deutschland das volle Potenzial der Digitalisierung ausschöpfen wollen, dann müssen wir eine Gestaltungsprofession für die Digitalisierung etablieren. Dazu muss besonders in der Ausbildung ein Umdenken einsetzen und über die reine Vermittlung technischer Fähigkeiten hinausgegangen werden", erklärt Termer.

Laut dem Digitalverband legen aktuell 95 Prozent der Informatik-Studiengänge den Fokus allein auf die technologische Kompetenz der Nachwuchskräfte und kommen ohne Gestaltungsanteil aus. Nur bei fünf Prozent der Studiengänge werden Gestaltungsdisziplinen wie Computer-Visualistik, Design, Multimedia oder Usability im Lehrplan berücksichtigt. "Wir brauchen eine eigenständige und selbstbewusste Gestaltungsprofession für die Digitalisierung, mit einem klaren Berufsbild, definierten Verantwortlichkeiten und einer akademischen Kultur. Diese Gestaltungsprofession soll Digital Design genannt werden", heißt es in dem Manifest, das bereits von mehr als 30 Unternehmen (u.a. SinnerSchrader, Deutsche Bahn) und Hochschulen (z.B. Uni Paderborn) unterzeichnet wurde.

Unter www.digital-design-manifest.de kann jeder, der die Forderung teilt, den Aufruf unterzeichnen. "Die Initiative rund um das Manifest adressiert einen blinden Fleck in der bisherigen Diskussion über Digitalisierung. Sie will damit einen Beitrag leisten, damit Deutschland seine digitale Zukunft aktiv gestalten kann", so Termer.

Darüber hinaus lädt der Bitkom am 5. November zur Konferenz "IT needs Design" nach Dortmund ein. In deren Mittelpunkt wird das Digital-Design-Manifest stehen. Die Schirmherrschaft hat Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, übernommen. Die Teilnahme ist nach vorheriger Anmeldung kostenlos.