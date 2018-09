Leo Burnett holt globalen Etat für Smart-Armaturen von Blanco

Der Hersteller von Haushaltsspülen Blanco mit Sitz im baden-württembergischen Oberderdingen etzt in Zukunft auf Leo Burnett Deutschland. Die Frankfurter Publicis Groupe-Tochter setze sich in einem Pitch gegen drei Wettbewerber durch. Aufgabe ist es nun, den globalen Launch der Smart-Armaturen von Blanco zu begleiten und sämtliche Kommunikationsmaßnahmen rund um die Armaturenrange zu verantworten. Die Launch-Kampagne ist der Auftakt einer langfristig angelegten Zusammenarbeit.



"Blanco überzeugt als Marktführer nicht nur Branchenkenner mit seinen hochwertigen Küchenarmaturen und Spülen. Ein werteorientiertes Familienunternehmen, das sich durch Qualität, erstklassiges Design, perfekte Funktionalität und echte Innovationen seinen Platz im Leben der Menschen geschaffen hat. Und genau auf diese einmalige Symbiose bauen wir in unserer Kommunikation für Blanco", so Andrea Albrecht, CEO von Leo Burnett Deutschland.



Die Launch-Kampagne von Leo Burnett bewirbt die Smart-Armaturen von Blanco, die Design mit innovativen Funktionen wie eine Messbecherfunktion verbinden. Dadurch wird die Armatur vom Wasserspender zum smarten "Küchengerät". Neben Print-Maßnahmen wie Anzeigen, Broschüren und Katalogen realisiert Leo Burnett Deutschland auch Digital-Aktionen für die neue Produkt-Range. Die Maßnahmen richten sich gleichermaßen an den Handel wie an Konsumenten. Im Fokus für Q3 und Q4 2018 steht zunächst die B2B-Kommunikation, bevor in Q1 2019 die B2C-Kampagne startet.



