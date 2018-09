%%%Heimat und Opel starten Kampagne für den Opel Combo%%%



Spieler vom Fußball-Club Borussia Dortmund wirken in der neuen Kampagne für den Opel Combo mit (Foto: Opel)

Nachdem die Hamburger Agentur Heimat und Opel Anfang 2018 in einer Kampagne den Grandland X vorstellten, geht nun eine 360-Grad-Kampagne für den neuen Opel Combo an den Start. Neben TV- und Online-Clips setzte Heimat Radiospots, Zeitungsanzeigen, Großflächenplakate und Social Media-Aktivitäten für den Rüsselsheimer Autohersteller um.



"Unser Newcomer bei den Hochdachkombis bietet eine große Vielfalt an Technologien und Assistenzsystemen, viel Platz und Flexibilität – plus Pkw-Komfort. Solch einem Allrounder wird eine normale Werbekampagne nicht gerecht", erläutert Christina Herzog, Direktorin Marketing Opel Deutschland. "Deshalb wollten wir es ganz anders machen und nicht, wie üblich, Familie mit Kind und Kegel ins Grüne schicken. Was zählt, sind Funktionalität und Fakten: Was kann der neue Opel Combo? Bekomme ich alles unter? Diese Antworten geben wir in unterschiedlichen Spots."



Die Antworten kommen in Form von humorvollen Fakten, die gleichzeitig auf die Eigenschaften der Opel Combo-Modelle Life und Cargo hinweisen, wie beispielsweise: "Der Marathon-Weltrekord im Rückwärtslaufen liegt bei 3:38:27 Stunden. Der Opel Combo hat eine 180-Grad-Rückfahrkamera. So haben Sie beim Rückwärtsfahren alles im Blick – ohne Nackenschmerzen!" Eingesprochen wurden die Aussagen von William Cohn, der als Sprecher aus dem ZDF-Format 'Neo Magazin Royale' bekannt ist.



Weiterer Bestandteil der Spots sind Spieler des langjährigen Opel-Partners Borussia Dortmund. Gegen sie können Fans und User zudem in der 'Kick-Like BVB'-App im virtuellen Torwandschießen antreten. Die Anwendung stammt von der Digital-Agentur MRM McCann.



"Wir sind sehr stolz, dass wir für die Fans ein solch einzigartiges Augmented Reality-Erlebnis geschaffen haben und hoffen, dass sie das Spiel genauso feiern wie wir. Das Suchtpotential ist auf jeden Fall groß", sagt Roland-Alexander Schimanek, Teamleiter Kommunikation bei Opel Deutschland.



Es könnte eine der letzten Arbeiten von Heimat für Opel sein, denn die Berliner Agentur soll bei dem Pitch um das Werbe-Mandat des Rüsselsheimer Autobauers ausgestiegen sein. Opel hatte Heimat im Oktober 2016 mit in das neue Agentur-Raster-Modell geholt, das die vier Schlüsselkriterien kreativer Wettbewerb, faire Partnerschaft, Gesamtbetrachtung der Customer Journey und den Challenger-Ansatz umfasst und sich so den Veränderungen im Werbemarkt anpasste.