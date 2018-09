%%%Crossmedia betreut Gesamt-Etat von Super RTL%%%

Die Düsseldorfer Media-Agentur Crossmedia hat Carat als Bestandsagentur des Kölner TV-Senders Super RTL abgelöst. Crossmedia überzeugte im Pitch mit Digital-Expertise sowie der Spezialisierung auf Kinder- und Familienmarketing in der Agentur-Unit Crosskids. Der TV-Sender hatte bereits in den vergangenen drei Jahren projekteweise mit Crossmedia zusammengearbeitet. Nun wird die Agentur neben Online-Maßnahmen auch in den Bereichen TV, Print, Ambient, Kino und OoH aktiv. Die Kampagnen richten sich an Kinder zwischen drei und 13 Jahren sowie haushaltsführende Frauen.



"Sowohl ihre große Online-Expertise als auch ihr Know-how in der besonderen Ansprache von Kinderzielgruppen, das sie mit ihrem speziellen Beratungsangebot Crosskids stellt, haben uns auf ganzer Linie überzeugt", so Susanne Schildknecht, verantwortlich für Marketing und Media bei Super RTL.



"Wir freuen uns, Super RTL nun vollumfassend betreuen zu dürfen. Gerade unsere integrierten Planungsteams, also dass wir Beratung und Planung nicht trennen, ist für die spezielle Ansprache von Kinderzielgruppen ein großer Vorteil", erläutert Susanne te Poel, stellvertretende Geschäftsführerin bei Crossmedia. Neben te Poel zeichnet ebenso Bianca Grindel, Head of Crosskids, für den Neukunden Super RTL verantwortlich. Aktuell entwickelt das Team eine Kampagne für die Eventshow 'Super Toy Club', die im September 2018 anläuft.