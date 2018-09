%%%MDC Partners legt KBS und Forsman & Bodenfors zusammen. %%%

Die Agentur-Holding MDC Partners fusioniert seine Agenturen KBS und die schwedische Agentur Forsman & Bodenfors zu einem rund 700 personenstarken Shop mit acht Büros weltweit. Die beiden Agenturen werden künftig unter dem Namen Forsman & Bodenfors firmieren.







Guy Hayward, Global CEO bei KBS, wird diese Rolle in der zusammengelegten Agentur beibehalten. Anna Qvennestedt, Copywriter und Chairman of the Board bei Forsman & Bodenfors, wird neben Hayward als Global Executive Chairman arbeiten. Silla Levin wird die Leitung in Schweden behalten und Mike Densmore die in New York. Die neue Agentur vereint das kreative Know-How von Forsman & Bodenfors mit dem Technologie- und Data Analytics-Knowhow von KBS sowie der Media-Expertise der KBS-Tochter The Media Kitchen. Die neue Agentur übernimmt die non-hierarchische - Struktur, so dass es keine globalen Chief Creative Officer oder andere Kreativ-Leiter geben wird.







Zusammen ist die neue Agentur mit Büros in Göteburg, Singapur und Stockholm – den ehemaligen Forsman & Bodenfors Offices – sowiein New York, London, Toronto, Montréal und Shanghai präsent. Auf der Kundenliste stehen unter anderem Unernehmen wie Diageo, P&G, Hyatt, LG sowie Volvo.







Forsman & Bodenfors wurde 1986 in Göteburg, Schweden, gegründet und ist heute für Kampagnen wie "Epic Split" für Volvo Trucks und "Marriage Market Takeover" für die Kosmetik-Marke SK-II bekannt. KBS wurde 1987 in New York gegründet und ist bekannt für die BMW-Kampagne "All Eyes on Gigi" sowie "Find Better" für monster.com. Die neue Agentur umfasst mehrere Tochter-Agenturen wie



The Media Kitchen (KBS) – wird weiter unter eigenen Namen agieren – für integrated Media Planning & Buying

Albion (KBS) Product, Brand & Marketing Innovation Agentur in London

Happy F&B (Forsman & Bodenfors) Brand Strategy & Design Agentur

F&B Inhouse (Forsman & Bodenfors) Digital Activation Solutions

F&B Factory (Forsman & Bodenfors) Brand Perfromance Agentur

F&B Studios (Forsman & Bodenfors) Productions Company







Nachdem MDC Partners die schwedische Agentur im Juni 2016 gekauft hatte, formte Forsman & Bodenfors eine stratgeische Partnerschaft mit CP+B. Ein Jahr später wechselte Erik Sollenberg, CEO bei Forsman & Bodenfors, als CEO zu CP+B.