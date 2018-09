%%%Orca und Bundespolizei veröffentlichen YouTube-Serie%%%



Die erste Folge der Serie begleitet Bundespolizistin Jamie bei ihrer Schicht am Münchner Hauptbahnhof (Foto: Screenshot YouTube)

Unter dem Titel 'Im Einsatz mit…' zeigt die neue Bundespolizei-Serie auf YouTube Bundespolizisten aus unterschiedlichsten Bereichen bei ihrer Arbeit. Die Kurzfilme sind Teil der Nachwuchskräftekampagne 'Mit Sicherheit vielfältig', die – wie auch die Videos – von der Münchner Orca Gruppe begleitet werden.

"Im Mittelpunkt unserer Kampagne stehen die Beamtinnen und Beamten selbst. Deswegen war es für uns logisch, sie bei ihren spannenden Aufgaben zu begleiten und hautnah im Einsatz dabei zu sein", sagt Kreativdirektor Jan Ritter von Orca Campaign. Friederike Meister, Projektleitung Orca Affairs, ergänzt: "Live dabei zu sein, den Alltag zu erleben, das setzt den Impuls, sich mit dem Job auseinanderzusetzen."

Die Serie, die jedem Einsatzbereich der Bundespolizei eine Folge widmet, ist inhouse in Zusammenarbeit von Orca Affairs (Konzeption/Beratung), Orca Campaign (Kreativdirektion) und der Spezialeinheit Orca Motion Graphics entstanden. Orca hält den Etat für die Nachwuchswerbung der Bundespolizei seit knapp einem Jahr und hat die Kampagne in den vergangenen Monaten modernisiert und weiterentwickelt, um für eine Laufbahn bei der Bundespolizei zu begeistern.

Die erste Folge der Serie 'Im Einsatz mit…', die am Dienstag, 18. September, online gegangen ist, begleitet die 25-jährige Jamie bei ihrer Schicht am Münchner Hauptbahnhof. Alle Videos sind auf dem YouTube-Kanal der Bundespolizei sowie in der Mediathek auf www.komm-zur-bundespolizei.de zu sehen.