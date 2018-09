%%%Dieter Bohlen empfiehlt Roller-Möbel im TV%%%



Dieter Bohlen wird neues Marken-Testimonial für Roller und gibt Tipps unter dem Motto "Von Bohlen empfohlen" (Foto: Roller)

Der Möbeldiscounter Roller in Gelsenkirchen hat ein neues Werbegesicht. Das Urgestein der TV-Sendungen 'DSDS' und 'Das Supertalent' Dieter Bohlen geht in der, am 22. September 2018, startenden TV-Kampagne in der Roller-Filiale shoppen. In den Werbemitteln lässt er seinen bekannten "Charme" spielen. So sitzt er im TV-Spot z.B. auf einem Sofa und witzelt darüber, dass es in die Breite gegangen sei. Zum Schluss aber kommt er zu dem Urteil, dass es ein "mega-cooles" Möbelstück und ein "supergeiles" Angebot von Roller ist. Insgesamt präsentiert Bohlen verschiedene Produkte aus den Bereichen Wohnen, Schlafen und Küche. Den Auftritt ausgedacht und umgesetzt hat Schipper Company, Hamburg. Ziel der Kampagne ist es, Roller als attraktiven und preisgünstigen Möbeldiscounter zu etablieren und gegen seine Wettbewerber abzugrenzen. Die Kampagne läuft im TV mit Unterstützung von Print-, Hörfunk- und PoS-Maßnahmen. Als Mediaagentur ist Schaller & Partner, Mannheim, eingeschaltet.

"Mit Dieter Bohlen ist es uns gelungen einen Testimonial zu gewinnen, der glaubwürdig und authentisch die Markenwerte von Roller verkörpert. Durch seine selbstbewusste, aber auch bodenständige Art, gepaart mit einer Prise Humor und viel Charisma, schafft Dieter Bohlen die Marke gerade bei Frauen und jüngeren Menschen in das Bewusstsein zu rücken", sagt Christoph Ripp über die Auswahl des Testimonial. "Jeder findet eine Ecke und Kante an ihm, mit der man sich identifizieren kann. Genau diese Charaktereigenschaften wollten wir bewahren und ausspielen. Dieter bleibt Dieter und muss in keine Rolle schlüpfen. Das passt einfach perfekt zusammen", ergänzt Frank Bannöhr, Kreativchef von Schipper Company. Als weiteren Pluspunkt bringt Bohlen mit, dass er bei der jungen Zielgruppe angesagt ist. So hat er innerhalb weniger Wochen seinen Instagram-Account auf gut 550.000 Fans hochgepusht und das Format 'Dieters Tagesschau' etabliert.

Schipper Company unter der Regie von Kreativchef Bannöhr hat jeweils einen Haupt-TV-Spot für Wohnen, Schlafen und Küche in einer Länge von 25 Sekunden entwickelt, von denen verschiedene Cutdowns abgeleitet werden. Allen gemein ist das Kampagnenmotto 'Von Bohlen empfohlen!' und der bundesweit bekannte Markenclaim 'Gibt’s doch gar nicht … Doch bei Roller!'. Die Spots laufen auf reichweitenstarken Sendern wie ProSieben, Sat 1, RTL und Vox sowie auf RTL Nitro, Sat 1 Gold und Sixx. Darüber hinaus gehören zum Maßnahmenpaket für die nächsten Monate promotionale Sonderspots für TV und Funk zu speziellen Anlässen sowie die bekannten Roller-Prospekte. Als Partner für die Umsetzung haben Roller und Schipper Company die lippertwaterkotte filmproduktion GmbH, Hamburg, ausgewählt. Das Foto-Shooting für die Prospekte und weiteres Kampagnen-Material lag bei Frank Bannöhr und dem bekannten Testimonial-Fotograf Stephan Pick, Köln.