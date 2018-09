%%%Ballhaus West entwickelt Menschenrechts-Kampagne für die Frankfurter Buchmesse %%%



Mit 'On the same page' macht die Frankfurter Buchmesse auf die Menschenrechte aufmerksam (Foto: Ballhaus West)

Unter dem Motto 'On the same page' startet heute mit einem Statement von Tagesthemen-Sprecher Ingo Zamperoni eine Kampagne zum 70-jährigen Bestehen der Menschenrechts-Charta. Bis zum Start der Buchmesse am 10. Oktober werden in den Sozialen Netzwerken Schriftsteller, Autoren und Personen des öffentlichen Lebens in kurzen, selbst gefilmten Videos jeweils eines der 30 Menschenrechte vorstellen. Auf der Buchmesse sind im Rahmen der Kampagne weitere Veranstaltungen mit deutschen und internationalen Autoren sowie Branchenexperten geplant.

Entwickelt und umgesetzt wurde die Kampagne von der Berliner Agentur Ballhaus West. Auftraggeber ist die Frankfurter Buchmesse, die das Aktionsbündnis 'We are on the same page' gemeinsam mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels initiiert hat. Weitere Partner sind die Fernsehsender Arte und ZDF sowie 'Der Spiegel', Unterstützung kommt von Amnesty International und den Vereinten Nationen (UN).



Ballhaus West wurde 2013 gegründet. Imran Ayata und Alice Gittermann zeichnen als Geschäftsführer verantwortlich. Mit-Gründer Jonas Lieder verließ die Agentur im Juni 2018. Zu den Kunden gehören unter anderem accenture, Amnesty International, Bündnis 90 Die Grünen, Frankfurter Buchmesse, Gelbe Seiten, giz, IG Metall, Offenbach am Main und der VDMA.