%%%MSM.digital führt bayrische Feiertage ein%%%





Ein saisonal gut getimter Employer Branding Coup - aber nicht nur: "In Bayern gibt es, je nach Gemeinde, 13 Feiertage, also drei oder sogar vier Tage mehr als in Hamburg, Schleswig-Holstein und Berlin. Wirtschaftlich ist das kein Nachteil, schaut man sich die Rahmendaten des Freistaats an", erklärt Oeller. Als "Außerdem ist unsere Kundschaft global aufgestellt. Wir arbeiten sowieso über verschiedene Zeitzonen hinweg. Und natürlich sind wir unabhängig von Uhrzeiten und Feiertagen für unsere Kunden da, wenn es irgendwo brennt oder etwas Dringendes ansteht." Auf der Kundenliste von MSM.digital stehen unter anderem AEG, Microsoft, Samsung, Facebooks Oculus und das Start-up Ring, das von Amazon gekauft wurde. Oeller fügt hinzu: "Als Bayer, der in den hohen Norden gezogen ist, hat es mich schon immer genervt, dass ich die Feiertage nicht mit Freunden und Familie in meiner Heimat verbringen konnte. Es war höchste Zeit, dies zu ändern. Und vielleicht schließen sich uns ja andere Unternehmen im Norden an und es wird eine Bewegung draus. Das wäre doch mal was."



Co-Gründer und Nordlicht Torsten Oppermann ergänzt: "Uns ging es darum, dem Team etwas Gutes zu tun. Und wir dachten uns, was die Bayern können, können wir auch. Es ist doch unfair und unlogisch, dass in Deutschland so unterschiedliche Feiertagsregeln existieren. Und da ich kein Politiker, sondern Unternehmer bin, kann ich es nicht fürs ganze Land ändern, aber zumindest bei uns in der Unternehmung. Nun herrscht auch endlich Gleichberechtigung in Sachen Feiertage für alle Mitarbeiter bei uns."

Der frühere Delasocial-Gründer Torsten Oppermann war zum Jahreswechsel bei MSM mit eingestiegen; gemeinsam haben Oeller und Oppermann ihre Unternehmung unter dem Namen MSM.digital neu aufgestellt. Vier spezialisierte Tochtergesellschaften bedienen die gesamte Kommunikationskette von Awareness bis zu After Sales und Consumer Bonding. Mehr lesen bei nb



















Die beiden MSM.digital-Chefs Torsten Oppermann und Markus Oeller zeigen der Branche, wer in Sachen Work-Life-Balance die Lederhosen anhat: Die Gründer und Geschäftsführer der Omnichannel-Marketing-Agentur schenken ihren 60 Mitarbeitern in den nördlichen Standorten Lübeck, Hamburg und Berlin vier zusätzliche freie Tage an Heilige Drei Könige am 6. Januar, Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt am 15. August und Allerheiligen am 1. November.