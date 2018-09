%%%Butaris Butterschmalz feiert 40. Geburtstag mit einer Kampagne von neues auf hamburg%%%



Butaris Butterschmalz ist mit einem Werbefilm ab dem 1. Oktober 2018 auf SevenOneMedia-Sendern und in der Koch-Show 'The Taste' zu sehen (Foto: Uhlig PR)

Unter dem Motto 'Immer Originell. Das Original' lanciert der Hersteller von Milchprodukten Dairy Fine Food (DFF) in Ratzeburg eine Kampagne zum 40. Jubiläum der Marke Butaris Butterschmalz. Die TV- und Print-Maßnahmen sowie eine Kooperation als offizieller Partner der SAT.1-Kochshow 'The Taste' sollen im Herbst 2018 starten. DFF möchte mit diesem Medien-Engagement für seine Marke Butaris eine jüngere, kochaffine Zielgruppe ansprechen.

Die Kommunikationskampagne wird von den Hamburger Agenturen neues aus hamburg, Mediaplan und Uhlig PR & Kommunikation umgesetzt. Neben dem bereits bekannten TV-Spot, der von neues aus hamburg auf 15 Sekunden gekürzt und mit einem neuen Sprechertext versehen wurde, wird es eine weitere Spot-Version im Rahmen der SAT. 1 Kochshow 'The Taste' geben. In diesem Gewinnspiel-Clip wird der Hauptgewinn auf 15.000 € und eine exklusive Küchenparty mit einem der Show-Finalisten ausgelobt. Zusätzlich zur TV-Präsenz erfolgt auch ein Website-Relaunch im neuen Marken-CI unter Federführung von Uhlig PR & Kommunikation. Flankierend plant die Agentur begleitende PR-Maßnahmen. Die Agentur Mediaplan übernimmt die Anzeigenplanung in den zielgruppen- und kochaffinen Burda-Titeln.

Der TV-Spot präsentiert die Vielfalt von Butaris ab dem 01. Oktober 2018 auf diversen reichweitenstarken SevenOneMedia-Sendern. So sollen ca. 43 Millionen TV-Kontakte erreicht werden. Begleitet wird der TV-Spot ferner durch die Platzierungen von Gewinnspielen in Online- und Printmedien sowie Social Media-Aktivitäten inkl. Kooperationen mit Food-Bloggern und Displays am PoS.