%%%Ogilvy und Fraport machen Schluss mit Ausreden%%%



Diesen Blick können Mitbringsel-Vergesser vermeiden - mit dem neuen Online-Shop der Fraport (Foto: Ogilvy)

Nach einer Reise das Mitbringsel für die Liebsten zuhause vergessen? Damit macht der Frankfurter Flughafen nun Schluss: Im Onlineshop können Flugreisende ab sofort Geschenke online reservieren und dann am Flughafen abholen. Auf diesen Service macht eine Multichannel-Kampagne aufmerksam, die der Flughafenbetreiber Fraport in Zusammenarbeit mit Ogilvy Frankfurt entwickelt hat.

Die Maßnahmen werden in mehreren Phasen ausgespielt. Zwei 45-Sekünder, die auf Facebook, Instagram, YouTube und Twitter den neuen Service bewerben, markieren den Anfang der Kampagne.

In den folgenden Flights werden Interessenten in Newsfeeds, durch Karussell-Ads mit Produktvorschlägen sowie Google Display Ads angesprochen. Kurzversionen der Spots sollen auf den Out-of-Home-Medien im Flughafen laufen.

Für die Produktion der Spots zeichnet Bakery Films Hamburg verantwortlich, die Regie lag bei Kay Kienzler. Die Media-Schaltung übernimmt die Ogilvy-Tochter Neo Düsseldorf. Ogilvy betreut die Fraport AG seit 2013.