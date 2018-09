%%%Wavemaker setzt Kampagne für das Vodaphone-Projekt 'Digitaler Elternabend' um%%%

Die in Düsseldorf ansässige Mediaagentur Wavemaker, Teil des WPP-Netzwerks Group M, hat für das Kommunikationsunternehmen Vodaphone eine Kampagne für das Projekt "Digitaler Elternabend 2018" realisiert. Anlässlich des heutigen Weltkindertags (20.09.18) veranstaltet das Unternehmen ab 19.30 Uhr eine Online-Gesprächsrunde zum Thema Gefahren für Kinder im Netz. Für die Aktivierung der elterlichen Zielgruppe laufen bis zum 3. Oktober 2018 Werbemaßnahmen auf Facebook.

Im Rahmen des "Digitaler Elternabends" haben Eltern via Livestream (https://bit.ly/2xordmJ) die Möglichkeit, ihre Fragen zu wichtigen Themen wie Mediennutzung zwischen Omnipräsenz und Suchtgefahr, Cybermobbing, Digitale Schule, Sexting und digitale Erziehung zu stellen. Als Experten sind Markus Wortmann (Kriminologe und Gründer von "Sicheres Netz hilft e.V."), Kristin Langer (Medienpädagogin und Mediencoach beim Elternratgeber "Schau hin!"), Martin Majer (Vater und Lehrer) sowie Anne-Sophie Briest (Mutter und Schauspielerin) und ihre 15-jährige Tochter Faye (YouTuberin) eingeladen. Mit dem "Digitalen Elternabend 2018" will Vodafone sich als inhaltlichen Partner und Berater in der Zielgruppe Eltern positionieren, wenn es um den sicheren Umgang von Kindern mit dem Internet geht.

Hintergrund ist eine von Wavemaker durchgeführte Studie, nach der rund jedes zehnte Kind zwischen 13 und 17 Jahren (8 %) in Deutschland bereits Opfer einer Cybermobbing-Attacke geworden ist. Demgegenüber haben erst 41 Prozent der befragten Eltern für ihre Kinder entsprechende Schutzmaßnahmen gegen Cybermobbing getroffen. Erhebliche Wissenslücken bestehen vor allem in Hinblick die zunehmende Bedrohung ihrer Kinder durch Sexting: Nur 29 Prozent der Eltern ist dieses Phänomen bekannt. Für die Untersuchung wurden zwischen dem 30. August und 7. September 2018 mehr als 1.000 Personen über 18 Jahren mit Kindern bis zu einem Alter von 17 Jahren befragt.