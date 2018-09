Adobe übernimmt den Marketing-Spezialisten Marketo

In der Digital-Industrie geht der nächste ig Deal über die Bühne: Der Multimedia-Software-Gigant Adobe hat mitgeteilt, für 4,75 Milliarden Dollar den Marketing-Spezialisten Marketo vom Finanz-Investor Vista Equity Partners zu kaufen. Die Übernahme soll bis Ende November 2018 abgeschlossen sein. Marketo ist ein 2006 gegründetes Softwareunternehmen, das sich auf kontobasiertes Marketing konzentriert, einschließlich E-Mail-, Mobile-, Social-, Digital Ads, Web-Management und Analytics. Damit will Adobe sein Software-Sortiment, das primär auf Multimedia-Anwendungen ausgerichtet ist, in Richtung Marketing-Software erweitern. Derzeit nutzen laut Marketo rund 5.000 Unternehmen weltweit Produkte aus dem Marketo-Programm.

