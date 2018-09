%%%Statoil wird zu Equinor – McCann liefert passende Kampagne %%%

Der norwegische Öl- und Gaskonzern Statoil mit Sitz in Stavanger heißt seit Mai 2018 Equinor – die Namensänderung fand im Zuge einer Neuausrichtung statt. Das Unternehmen will zunehmend in regenerative Energien wie Sonne und Wind investieren. Die Repsoitionierung wird nun mit einer umfassenden Kampagne beworben, für die McCann Berlin verantwortlich zeichnet. Im Zentrum steht ein TV-Spot, der von The Shack Berlin produziert wurde. Flankiert wird er von Motiven für Print und OoH sowie Online-Anzeigen. Zudem wird die Unternehmensseite www.equinor.de neu gelauncht.



"Der Wandel unserer Energiesysteme ist in vollem Gange. Und wir sind bei dieser Entwicklung ganz vorn mit dabei – das soll sich auch in unserem neuen Namen widerspiegeln", erläutert Olav Skalmeraas, Country Manager Deutschland, Equinor. Der Name setzt sich aus der Kombination von 'equi', aus dem Lateinischen 'aequus', der Stammsilbe für Begriffe wie gleich, Gleichheit und Gleichberechtigung, und 'nor' zusammen, einem Verweis auf die norwegische Herkunft des Unternehmens.



McCann Deutschland ist seit Frühjahr 2013 für das Unternehmen tätig. Mittlerweile ist das Team am Berliner Standort im kreativen Lead für die Entwicklung der deutschen Kampagnen von Equinor. Seit 2014 ist auch die Schwester-Agentur MRM McCann Deutschland für das digitale Marketing zuständig. Ruber Iglesias, CEO, McCann Worldgroup erzählt: "Mit seiner Neuausrichtung leistet Equinor einen wichtigen Beitrag zu einer kohlenstoffärmeren Energieversorgung – einem der wichtigsten Themen unserer Zeit. McCann und Equinor arbeiten schon seit vielen Jahren erfolgreich zusammen. Diese Neuausrichtung des Unternehmens nun kommunikativ zu gestalten, ist ein spannendes Ereignis."



Equinor wurde 1972 als norwegisches Staatsunternehmen gegründet und ist heute an den Börsen in New York und Oslo notiert. Weltweit arbeiten rund 20.000 Beschäftigte für den Konzern, der zudem in über 30 Ländern präsent ist und seit über 40 Jahren Erdöl und Erdgas auf dem norwegischen Kontinentalschelf fördert.



Die McCann Worldgroup beschäftigt in den deutschen Tochter-Agenturen McCann, The Back Room McCann und MRM McCann etwa 400 Mitarbeiter aus über 30 Ländern.