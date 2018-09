%%%ImmobilienScout24 und Scholz & Friends fordern mehr passenden Wohnraum%%%



ImmobilenScout24 und Scholz & Friends inszenieren zum Wohngipfel im Kanzleramt die meist gesuchte Wohnung in Berlin (Foto: Scholz & Friends)

Am 21. September 2018 findet im Kanzleramt der Wohngipfel statt, bei dem Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundesinnenminister Horst Seehofer das Thema bezahlbares Wohnen diskutieren. Passend dazu hat die Berliner Agentur Scholz & Friends für das Immobilien-Portal ImmoScout24 eine Aktion mit dem Motto 'Baut, was gesucht wird!' gestartet. Dafür rollt ein Tieflader-Truck mit der "meistgesuchten Wohnung Deutschlands" auf der Ladefläche durch die Bundeshauptstadt.

Damit die Politik baut, was wirklich gesucht wird, hat ImmobilienScout24 40.000 Mietwohnungsanzeigen ausgewertet, die im vergangenen Jahr auf ImmobilienScout24 inseriert wurden. Die meistgesuchte Wohnung erhielt deutschlandweit durchschnittlich 150 Anfragen und hat folgende Merkmale: 66 Quadratmeter Wohnfläche, 2,5 Zimmer, 446 Euro Kaltmiete. Wohnungen, deren Merkmale zur meistgesuchten Wohnung passen, sind vor allem in den Metropolen rar gesät: Je nach Stadt bewerben sich alleine über ImmobilienScout24 bis zu 1.700 potentielle Mieter auf ein Wohnungsangebot in dieser Kategorie.

Zu der Aktion 'Baut, was gesucht wird!' gehören eine Studie zu Deutschlands meistgesuchter Wohnung, die man unter www.baut-was-gesucht-wird.de lesen kann, die fahrende "Meistgesuchte Wohnung Deutschlands" als Medienbild. Die Landing Page und die Datenauswertung hat Immobilienscout24 umgesetzt. Die fahrbare Wohnung macht u.a. am Friedrich-List-Ufer in Sichtweite des Bundeskanzleramts Halt. Ziel der Aktion ist, die Wahrnehmung auf den realen Engpass auf dem Wohnungsmarkt zu lenken, damit sich die Neubauaktivitäten hierauf konzentrieren.

Ansprechpartner bei Scholz & Friends Berlin sind Bojan Jurczyk, Daniel Völker (beide Beratung & Konzept), Konstantin Lössl, Nikola Schütze (beide Event), Mareike Strelitz (Gestaltung) und Lars Cords (CCO). Außerdem unterstützte Metagate Berlin bei der Gestaltung.