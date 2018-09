%%%M-Studio betreut Kommunikations-Strategie der DEL%%%

Die Düsseldorfer Agentur für Content Marketing M-Studio verantwortet ab dem 1. Oktober 2018 den Kommunikations-Etat der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Ziel der Maßnahmen ist die Neu-Ausrichtung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der DEL. Die GroupM-Tochter ist im Rahmen der Zusammenarbeit für die Bereiche Strategie, Live Communication & Sponsoring, Content Produktion, Distribution, Social Media, Digital Innovation und Influencer Marketing zuständig.



Axel Koppermann, Senior Consultant Sponsoring M-Studio, wird die Koordination der Kommunikation verantworten und die Expertisen der Agentur in die Öffentlichkeitsarbeit der DEL integrieren. Koppermann ist kein Unbekannter im Bereich des Eishockey: Er war vier Jahre bei den Hamburg Freezers als Manager Partnership Activation tätig.



"In einer Welt, in der jeder von digitaler Transformation spricht, ist es für uns umso wichtiger, am Puls der Zeit zu bleiben", erklärt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der DEL. "Jahrelang mussten wir kreative Wege finden, um neben Sportarten wie dem Fußball medial existieren zu können. Wir waren die ersten im deutschen Sport, die alle Spiele als Stream im Netz übertragen haben. Durch die Zusammenarbeit mit M-Studio wollen wir weiterhin einen Schritt voraus sein und von der digitalen Expertise profitieren."



Frank Lenßen, Geschäftsführer M-Studio, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, mit der DEL einen Verband beraten und betreuen zu dürfen, der seine Kommunikation an die Bedürfnisse der Zielgruppe ausrichten möchte. Mit unseren Experten aus der Sponsoringberatung, Social Media, Influencer Marketing und der Content Production schicken wir für die DEL ein interdisziplinäres Team ins Rennen, das für die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der DEL bestens aufgestellt ist."



Bei M-Studio sind rund 60 Beschäftigte tätig. Die Expertise in den sechs Fachgebieten reicht von Audience Activation TV & Digital, Influencer Marketing, Social Media & Creation, Content Production, Live Communication & Sponsoring bis zu Digital Innovation & Product Development.