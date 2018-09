%%%FAZ gründet Digital-Agentur rosa & leo %%%

Deutschlands Medien-Häuser werden zunehmend zu Konkurrenten der Agenturen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH gründet die Digital-Agentur "rosa & leo" und folgt damit Häusern wie Hubert Burda Media mit C3 oder Gruner + Jahr mit Territory bzw. Honey. Die neue Agentur mit Sitz in Frankfurt ist auf Beratung rund um das Thema Digitalisierung spezialisiert. Geschäftsführer sind Susanne Busshart und Thomas Schultz-Homberg. Sie starten mit sieben festen Mitarbeitern und einem Netzwerk aus Freelancern.

"rosa & leo" versteht sich als Digital-Agentur plus. Im Mittelpunkt ihres Angebots steht dabei der Mensch in der digitalen Transformation – die digitaln Marken-Führung, Online- und Vertriebsstrategien und Culture Change.

Die Diplom-Kauffrau Susanne Busshart verfügt über einen MBA in strategischem Management und war zuletzt mit ihrer eigenen Beratung SBCdigital GmbH aktiv. Zuvor baute sie als Geschäftsführerin Digital-Agenturen wie syzygy und die United Digital Group auf und führte dort die digitale Transformation namhafter Kunden zum Erfolg. Sie ist selbst erfahrene Gründerin. Im Rahmen ihrer eigenen Start-Ups arbeitete sie unter anderem mit Apple und produzierte Apps für Kinder.

Thomas Schultz-Homberg ist seit 2013 Chief Digital Officer der FAZ. Er hat die Entwicklung der digitalen FAZ-Produkte maßgeblich mitgeprägt. Dazu gehören unter anderem die Apps 'FAZ Der Tag', 'FAZ Digitec' und die digitale Zeitung. Schultz-Homberg ist bereits seit 2001 in verschiedenen Funktionen im Digital-Geschäft tätig.