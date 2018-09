%%%Serviceplan grillt bei Weber-Stephen an%%%

Der US-amerikanische Grillhersteller Weber-Stephen hat seinen PR-Pitch entschieden: Ab sofort betreut Serviceplan Public Relations & Content den deutschen Kommunikationsetat der Marke. In dem Wettbewerb, der auf Kundenseite von Heinke Fiedler, Interim Country Marketing Director, federführend geleitet wurde, war Serviceplan gegen den bisherigen Etathalter fischerAppelt und weitere Agenturen angetreten. "Serviceplan hat uns mit neuen, überraschenden Ideen, einer starken Orientierung an unseren Zielgruppen und einer klar auf KPIs fokussierten Strategie überzeug", kommentiert Fiedler die Pitch-Entscheidung, und kündigt an: "Die Wege, die wir künftig beschreiten, werden Maßstäbe setzen. Dabei liegt der Fokus neben klassischer PR auch auf Content und Influencer Marketing sowie auf der Erschließung neuer Themengebiete für Weber."

In Hamburg und München wird nun standortübergreifend ein sechsköpfiges Team aufgebaut. Das Aufgabengebiet umfasst Produkt-, Marken- und Lifestylethemen sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich, die Betreuung von Events und Messen sowie der Ausbau der digitalen PR vor allem hinsichtlich der Zusammenarbeit mit Bloggern und Influencern.



Agenturseitig wurde der Pitch von General Manager Britta Tronke und Senior Advisor Frank Behrendt geleitet.

"Wir sind stolz darauf, für Weber kommunizieren zu dürfen. Die Aufgabe, eine so attraktive Marke noch begehrenswerter zu machen, hat uns von Anfang an gereizt", erklärt Thorsten Hebes, Managing Partner bei Serviceplan Public Relations & Content. Die Marke passe bestens in das Kundenportfolio der Agentur, die im Bereich Food Marken wie Adelholzener, Weihenstephan und Zentis berät.