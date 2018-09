%%%Facebook ist der wichtigste Kanal für Agenturen%%%



Jung von Matt steht nicht nur im 'RED BOX'-Ranking auf Platz 1, sondern hat auch die meisten Facebook-Fans der Kreativ-Agenturen (Foto: new business)

Neun von zehn Agenturen sind in den sozialen Netzwerken aktiv unterwegs: Zu diesem Ergebnis kommt das aktuelle 'new business'-Agenturklima. Am häufigsten wird Facebook genutzt, gefolgt von Instagram.



Beim Blick auf die Top Ten-Kreativ-Agenturen im 'RED BOX'-Ranking zeigt sich, dass auch die kreativste Agentur Deutschlands die meisten Follower auf Facebook hat: Jung von Matt rangiert mit 28.722 Fans auf dem ersten Rang, gefolgt von thjnk (18.394) und Serviceplan (17.921).



Die Agenturen nutzen den eigenen Facebook-Auftritt vor allem, um kundenbezogenen Content wie aktuelle Cases oder Berichterstattungen über erfolgreiche Projekte zu kommunizieren. Die Verantwortlichkeiten für die Social Media-Kanäle liegen in den meisten Fällen bei den Corporate Communications Teams der Agenturen. In manchen Fällen gibt es auch ausgewiesene Social Media-Experten, die bei der Content-Erstellung mitwirken. Wer sich bei den Top Ten-Agenturen um diese Bereiche kümmert und welche weiteren sozialen Kanäle bespielt werden, lesen Interessierte in der Print-Ausgabe 39 von 'new business'. Zur Bestellung eines Probe-Abos geht es hier.