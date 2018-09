%%%DDB lässt sich Food-Start-up Just Spices schmecken%%%

Das Düsseldorfer Food-Start-up Just Spices vertraut erstmals auf eine Agentur. Die ortsansässige Omnicom-Tochter DBB wird das Team um CMO Ole Strohschnieder bei kommunikativen Fragen und bei der Weiterentwicklung der Marke unterstützen. Das Mandat des mittlerweile 100 Mitarbeiter starken Unternehmens gewann DDB nach einem deutschlandweiten Screening. Nach Deichmann, Miele und der Nürnberger Versicherung setzt die Agentur damit ihre Neugeschäftsserie erfolgreich fort.

Just Spices sieht es als Mission an, den Gewürzmarkt zu revolutionieren. Die Marke wurde von den Ex-Studienkollegen und heutigen geschäftsführenden Gesellschaftern Florian Falk, Ole Strohschnieder und Bela Seebach in Düsseldorf gegründet. Seit der Produkteinführung im Jahr 2014 hat die Gewürzmanufaktur heute ein Produktportfolio aus 120 Reingewürzen und über 140 Gewürzmischungen im Angebot. Neben dem Onlineshop sind die Produkte auch im Lebensmitteleinzelhandel erhältlich.

Ole Strohschnieder, Co-Founder und CMO über die Zusammenarbeit mit DDB Düsseldorf: "Mit DDB haben wir den Partner gefunden, mit dem wir glauben, den nächsten Schritt unserer Unternehmensgeschichte anstoßen zu können. Die Agentur hat bewiesen, dass sie unsere Marke und Vision versteht, vor allem aber für die Unternehmensgeschichte brennt und sich mit unseren Werten identifizieren kann. Jetzt freuen wir uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit."

Christoph Pietsch, Chief Marketing Officer der DDB Group, ergänzt: "Was die Gründer mit ihrem Team in nur wenigen Jahren aufgebaut haben, ist beachtlich wie imposant. Dass wir von den Unternehmern nun hinzugezogen werden, um die junge Marke strategisch wie kreativ zu begleiten, verstehen wir als eine große Auszeichnung. Diesem Vertrauen wollen wir nun gerecht werden. An der Identifikation unseres Teams mit der Geschichte, den Produkten und der Marke wird es nicht liegen, denn da ist Just Spices schon jetzt Kult."