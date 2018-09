%%%David+Martin setzt Bayern-Wahlkampf-Spot für die Grünen um %%%

In drei Wochen ist es soweit: Am 14. Oktober 2018 wählt Bayern einen neuen Landtag. Um in der heißen Phase den Überblick zu behalten, hat die Münchner Kreativ-Agentur David+Martin für die bayrischen Grünen einen Spot umgesetzt, in dem die wichtigsten Wahlkampf-Themen vorgestellt werden. So setzen sich die Spitzenkandidaten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann für ökologische Landwirtschaft, Wiese statt Flächenfraß, die Rettung der Bienen, Gleichberechtigung, bezahlbares Wohnen und die Digitalisierung in ganz Bayern ein. Der Film bildet den Höhepunkt der Wahlkampfkampagne 'Du willst es? Dann wähl es!'. Für die Produktion des Clips zeichnet die Münchner Produktionsfirma NeueSuper verantwortlich.



"Eine optimistische Haltung und Herangehensweise auszudrücken, war die zentrale Anforderung an den Spot", erzählt Marc Decker, Geschäftsführer der bayerischen Grünen. "In Zeiten, wo Angst in der Politik als Treiber eingesetzt wird, muss ein klares Zeichen gesetzt werden: Politik kann auch anders funktionieren." So thematisiert der Spot Horst Seehofers Freude darüber, dass an seinem 69. Geburtstag 69 Flüchtlinge abgeschobene werden. Der Konter der Grünen: "Wir wollen keine Angst machen, sondern Mut. Und Bayern wirklich lebenswert machen"



"Wir wollten einen Spot machen, der unsere Kampagne so gut wie möglich unterstützt und die erfolgreiche Arbeit der letzten Monate abrundet", ergänzt David+Martin Geschäftsführer David Stephan. "Ich bin stolz auf das Team unter den gegebenen Umständen einen Spot entwickelt zu haben, der hoffentlich dafür sorgen wird, dass die Menschen in Bayern weiterhin für die wichtigen Dinge aufstehen. In Zeiten, in denen eine AfD zur zweitstärksten Partei aufsteigt und Fremdenhass wieder salonfähig wird, liegt uns die Arbeit für diesen Kunden natürlich besonders am Herzen."



David+Martin wurde Juli 2015 von David Stephan und Martin Eggert gegründet. Auf der Kundenliste stehen unter anderem Hacker-Pschorr, Ovomaltine, Dr. Pepper, Tabasco, Leerdammer und Campari.