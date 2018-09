%%%Rimowa startet weltweite Kampagne %%%

Der Gepäck-Hersteller Rimowa GmbH mit Hauptsitz in Köln (gehört inzwischen zum Luxusgüter-Konzern LVMH) startet die erste globale Integrated-Kampagne in seiner 120-jährigen Firmen-Geschichte.







Im Mittelpunkt der Kampagne stehen fünf Rimowa-Marken-Botschafter, die erzählen, was Reisen für sie bedeutet. Die Kampagne baut auf dem Slogan "Niemand baut ein Vermächtnis, wenn er still steht" (no one builds a legacy by standing still) auf. Die Werbe-Filme wurden auf drei Kontinenten von fünf verschiedenen Directors gefilmt. Yoon Ahn (Dior Hommes Schmuck-Designerin), Roger Federer (Tennisspieler), Adwoa Aboah (Model), Nobu Matsushia (Japanischer Spitzenkoch) und Virgil Abloh (amerikanischer Mode-Designer) sind die fünf Gesichter der neuen Kampagne. Ein 60-Sekunden-Film verbindet Bilder aus allen fünf Testimonial-Filmen sowie Fotografien von Brett Lloyd.







Die Kampagne wurde von der Agentur Anomaly in Berlin und dem internen Kreativ-Team von Rimowa entwickelt und wird in den sieben Schlüsselmärkten (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, China, Hong Kong, Japan und die USA) zu sehen sein. Der Film wird auf verschiedenen (Paid & eigenen) Social Media-Plattformen sowie digitalen Kanälen ausgespielt. Darüber hinaus sind die Rimowa-Filme im In-flight Entertainment von Air France, ausgewählten Kinos in den USA sowie in Europa, auf Flughäfen wie Berlin, New York, Los Angeles, London, Paris und Nizza zu sehen. Zudem wird der Film auf OoH-Flächen in den Schlüsselstädten Berlin, London, Paris, Hong Kong, Tokyo, New York und Los Angeles gezeigt. Daneben kommen noch Events, Retail Activation und Limited-Edition-Sticker zum Einsatz.