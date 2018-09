%%%Weight Watchers heißt jetzt WW %%%

Das Abnehm-Programm Weight Watchers rebrandet sich 55 Jahre nach seiner Gründung zu "WW" und will seinen Fokus von Diät auf Wellness ändern. Unter dem neuen Slogan "Wellness That Works" wird das gesamte Angebot des Abnehm-Programms neupositioniert und soll die Themen Gesundheit und Nachhaltigkeit in den Vordergrund rücken anstatt Größe und Gewicht.







Das neue Programm von WW heißt "WellnessWins" und soll den Mitgliedern mit kleinen alltäglichen Verhaltensmustern zu einem gesünderen Lebenstil verhelfen. Zusammen mit der App Headplace bietet WW knfig personalisierte Programme für seine Mitglieder.







Teil des Rebranding ist unter anderem auch ein Video, das die Veränderung vom Diät-Programm zur Gesundheit erklärt. Im Oktober 2018 wird die Weight Watchers App neue gestartet und soll mit Amazon Alexa sowie Google Assistant verknüpft werden, damit Nutzer mit Hilfe der Sprachassistenten die Nahrungswerte von Lebensmitteln checken können sowie ihren Progress tracken können. Die Nutzung von Sprachassistenten wird im US-Markt starten.