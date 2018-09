%%%Versace steht zum Verkauf%%%

Die italienische Luxus-Modemarke gab während der Frühjahr/Sommer 2019 Show in Mailand bekannt, dass sie kurz vor einer Übernahme stehe. Käufer soll Micheal Kors sein, der das Unternehmen für rund 1,7 Millarden Euro (2 Millarden US-Dollar) übernehmen will.







Donatelle Versace, die Schwester des verstorbenen Gründers Gianni Versace und derzeit Artistic Director und Vice President, will die Neuigkeiten in Kürze bekannt zugeben, wie die Reuters-Reporter Agnieszka Flak und Giulia Segreti mitteilen. 2014 investierte die Private Equity Group Blackstone in das Luxus-Unternehmen und hält derzeit 20 Prozent des Unternehmens. Die restlichen Anteile gehören Geschwistern Donatella und Santo Vesace sowie Allegra Versace Beck, Tochter von Donatelle. Nach dem Mord an Gianni Versace 1997 bekam seine Nichte Allegra 50 Prozent der Anteile, Donatella 20 Prozent und Santo 30 Prozent.







Laut dem Bloomberg-Journalisten Tommaso Ebhardt soll Michael Kors noch während dieser Woche ein Angebot von rund 1,7 Millarden Euro (2 Millarden US-Dollar) auf den Tisch legen. Erst 2017 übernahm Michael Kors den Schuh-HerstellerJimmy Choo für rund 1 Millarde Euro (896 Millionen Pfund).