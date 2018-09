%%%M&C Saatchi Mobile wird zu M&C Saatchi Performance%%%

Die Agentur M&C Saatchi Mobile nennt sich künftig M&C Saatchi Performance, um die "Hyperconnectivity" besser zu reflektieren. James Hilton bleibt weiterhin weltweiter CEO und Chris Steedman leitet weiterhin die Asien-Pazifik-Region (APAC) als Managing Director.







Die permanente Verbundenheit hat die Beziehung zwischen Marken und Audience in der digitalen Landschaft verändert - von Geräte-spezifisch zu Geräte-unbespezifisch - und so verändert sich auch die Agentur, so Hilton. Das Angebot der Agentur hat sich bereits angepasst - so wird vermehrt in Connected TV und OOH investiert. Zudem hat die Agentur bereits die Bereiche Data & Strategie ausgebaut.







M&C Saatchi Mobile wurde 2006 gegründet und verfügt heute über zwölf Büros in Europa, den USA, Indien, Südostasien und Australien.