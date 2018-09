%%%Wunderman kauft in Performance-Expertise in Holland%%%

Die WPP-Tochter Wunderman übernimmt die Mehrheit an der niederländischen Marketing-Technology-Performance-Agentur-Gruppe Emark. Die Agentur bietet integrierte Lösungen für Salesforce Marketing Cloud, Commerce Cloud, Service Cloud, DMP sowie verschiedene Advertising-Technology wie Facebook Advertising und Google Ads an.







Emark wurde 2000 gegründet und hat seinen Stammsitz in Haarlem und ist darüber hinaus mit Büros in Barcelona, London und Polen präsent. Heute betreut die Agentur mit rund 120 Beschäftigten Kunden wie Bugaboo, ECCO Schuhe, Marks & Spencer, Randstad, Scotch & Soda und The Macallan.