%%%So sensibilisieren Territory webguerillas und Ärzte ohne Grenzen für mehr Menschlichkeit%%%



Zeit für Menschlichkeit - so werben die Territory webuerillas mit den Ärzten ohne Grenzen (Foto: Territoy / Ärzte ohne Grenzen)

Die Münchner Digital-Agentur Territory webguerillas hat für Ärzte ohne Grenzen unter dem Claim 'Für Menschlichkeit ohne Grenzen' die neue Kampagnenseite deine-zeit-für-menschlichkeit.de gelauncht, die von einer Social Media-Kampagne auf Facebook, Instagram und YouTube beworben wird. Die Organisation für medizinische Nothilfe in Berlin vergab den Etat in einem Pitch an die Agentur, die neben Influencer Marketing auch die Bereiche Social Media, Mobile, Guerilla-Marketing und Blogs im Aufgaben-Portfolio hat.



Herzstück der Kampagne sind fünf Videos, in denen Flüchtlinge über ihre Erfahrungen und Erlebnisse während der Flucht berichten. Ziel ist, die Öffentlichkeit dafür zu sensibilisieren, dass auch kleine Gesten der Menschlichkeit, wie Zuhören und Teilhaben an der jeweiligen Lebensgeschichte, einen Beitrag leisten können. Die Website misst die Gesamtzeit, die Nutzer den Flüchtlingsgeschichten schenken, sodass jeder Website-Besucher direkt einen Beitrag leistet.



"In den Clips erzählen Geflüchtete von Situationen, in denen ihnen während ihrer Flucht ein besonderes Maß an Menschlichkeit entgegengebracht wurde. Im öffentlichen Diskurs werden sie häufig auf eine Opferrolle reduziert. Dabei gerät völlig aus dem Blick, welche individuellen Schicksale sie haben und welche Hilfsbereitschaft und menschliche Wärme sie selbst zeigen. Wir denken, dass Menschlichkeit keine große Inszenierung braucht – vor allem braucht sie Authentizität", so Annette Dörrfuß, Leiterin Medien- und Öffentlichkeitsarbeit von Ärzte ohne Grenzen Deutschland. "Die Kampagne lässt Geflüchtete persönlich zu Wort kommen – authentisch, emotional und zutiefst menschlich."



Matthias Peschel, Standortleiter Territory webguerillas Berlin, sagt: "Für uns war es eine große Ehre, mit Ärzte ohne Grenzen zusammenzuarbeiten. Bei der Kampagne war es uns wichtig, die Emotionen der Betroffenen nicht zu verfälschen. Deshalb finden wir, dass die schlichte Umsetzung der Videos optimal mit der Botschaft korrespondiert, die wir unserer jungen Zielgruppe vermitteln wollen."



Die Territory webguerillas wurden 2000 von David Eicher noch als webguerillas GmbH gegründet. Seit Oktober 2016 ist die Digital-Agentur eine hundertprozentige Territory-Tochter (gehört zu Gruner + Jahr). Rund 160 Beschäftigte betreuen an den Standorten Berlin, Hamburg, Köln und München Kunden wie die Deutsche Telekom, Mondelez, Google, Siemens Hausgeräte, Hornbach, Mini, PayPal und Saturn.