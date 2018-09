%%%Cocomore holt Neugeschäft bei Super RTL%%%

Die Digitalagentur Cocomore hat für Kindersender Super RTL eine native Spieleapp für den Super Toy Club entwickelt - den Auftrag sicherten sich die Frankfurter im Pitch, bei dem nach Angaben der Agentur mehrere renommierte Mitbewerber angetreten waren. Mit der App will die zur RTL Mediengruppe gehörende Marke ihre digitale Präsenz weiter ausbauen. Eine weitere Besonderheit der App, die TV-Formate und Spiele miteinander verzahnt, sind Multiplayer-Features, über die Nutzer via Bluetooth oder WLAN gegeneinander spielen können. Dabei waren nicht nur die spezifischen grafischen und Designanforderungen des Kunden in der Konzeption zu berücksichtigen, sondern auch eine Vielzahl gesetzlicher Regelungen einzuhalten sowie auf die Bedürfnisse der Eltern einzugehen – etwa durch die Beschränkung der Nutzungsdauer.

"Cocomore hat uns mit der Strategie, Konzeption und Kreation für die Super Toy Club App überzeugt", sagt Florian Prokscha, Head of Digital Brands bei Super RTL. Die technische Umsetzung der Anwendung verantworten die App-Spezialisten von TheAppGuys GmbH, Köln. Weitere Projekte für Super RTL sind bereits in Planung.



Cocomore entwickelt mit insgesamt 180 Mitarbeitern an den Standorten in Frankfurt am Main, Köln, Genf und Sevilla Kommunikations-, E-Commerce- und CRM-Lösungen für Kunden wie Nestlé, Procter & Gamble, Merz, Luxair, Rabobank und Tele Columbus.