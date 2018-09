%%%Dentsu Aegis baut Healtcare-Sektor aus %%%

Die britisch-japanische Agentur-Holding Dentsu Aegis Network (DAN) mit Hauptsitz in London übernimmt die russische Agentur Aaron Lloyd Group (Aaron Lloyd) und stärkt so ihren Healthcare- und Pharma-Sektor. Aaron Lloyd ist eine Full-Service-Agentur für Healthcare- und Pharma-Marken. DAN führt Aaron Lloyd Media LLC, Media Health Division LLC und Vizeum Health LLC unter ein Dach zusammen.







Aaron Lloyd wurde 1999 gegründet und ist derzeit die größte Media-Agentur für den Bereich Pharma-Industrie in Russland. Die Agentur ist Teil der Bionika Group, die diverse Marketing- und Consulting-Lösungen für Pharma- und Healthcare-Unternehmen anbietet, wie Health TV Produkte über Pharma-Research bis zu B2B-Medien. Yury Ulyashev, CEO bei Aaron Lloyd, bleibt weiterhin in dieser Position tätig und Andrey Chuvaev, ehemaliger CEO von Vizeum Russland, wird als COO die Integration der Agentur in Dentsu Aegis Network Russland leiten.







Als Experte im russischen Healthcare- und Pharma-Sektor bleibt Yury Krestinsky, der Gründer von Bionika Group, weiterhin aktiv in der strategischen Entwicklung für Leadership und Kunden-Beziehungen involviert.