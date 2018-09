%%%iProspect stärkt weltweites Führungsteam und baut den Fokus auf datengetriebene Strategien weiter aus%%%

Die Dentsu Aegis-Tochter iProspect erweitert ihr internationales Führungsteam um die beiden Manager Desmond Bateman und Dan Hagen. Bateman wird neuer Global Head of Client Development und Hagen wird Global Chief Strategy Officer.







In seiner neuen Rolle wird Bateman für Kunden und Teams von iProspect weltweit verantwortlich sein. Er bringt mehr als 17 Jahre Erfahrung aus der Agentur-Welt mit. Zuletzt war er als Global Strategy Partner bei der WPP-Tochter Mindshare tätig sowie als Strategic Planning Director für die Dentsu-Tochter und iProspect-Schwester isobar in Hongkong.







"In einer Welt, die für Werbetriebende immer komplexer wird, freue ich mich über die Möglichkeit, mit Performance-Spezialisten zusammenzuarbeiten, die das Fachgebiet kennen und darin führend sind", sagt Bateman. "Wir alle wollen für unsere Kunden die beste Arbeit leisten und iProspect macht dies seit 20 Jahren erfolgreich."





Dan Hagen war zuvor bei Schwester-Agentur Carat UK als Chief Strategy Officer aktiv. Er kann ebenfalls mehr als 17 Jahre Erfahrung in Media-Agenturen nachweisen und hat unter anderem Daten- und Strategie-Teams bei der Havas-Tochter MPG betreut sowie mit Kunden wie Microsoft, Novartis und National Lottery zusammen gearbeitet. In seiner neuen Rolle wird Hagen für strategische Insights, Thought Leadership und datengesteuerte Innovationen im gesamten iProspect-Network verantwortlich sein.







"Ich habe in den sieben Jahren, in denen ich für das Dentsu Aegis Network tätig bin, sehr oft mit iProspect zusammengearbeitet. Immer wieder habe ich deren tiefe digitale, datentechnische und leistungsstarke Expertise bewundert. Ich freue mich, diese nun selbst für unsere Kunden und deren digitale Herausforderungen anzuwenden", so Hagen.





iProspect verfügt über 93 Standorte in 55 Ländern - davon vier in Deutschland. Mit mehr als 300 Beschäftigten ist die Dentus Aegis-Gruppe in Hamburg, Ausgburg, München und Wiesbaden präsent und betreut Kunden wie Siemens, o2, Bosch und Thomas Cook. Weltweit beschäftigt die Agentur 4.300 Mitarbeiter und betreut Kunden wie Adidas, Diageo, Kellogg's, Burberry, Gucci und Mircosoft.







"iProspect ist die führende Agentur, wenn es um die Bewältigung digitaler Herausforderungen für seine Kunden geht, indem es Innovation, Technologie und Daten in den Vordergrund stellt. Um weiterhin dieses Niveau zu halten, müssen wir auf personeller Ebene in die erfahrensten Strategen investieren", erklärt Ruth Stubbs, Global President von iProspect. "Sowohl Dan Hagen als auch Desmond Bateman bringen kreative und strategische Brillanz in unser Führungsteam ein. Unsere Integration das Dentsu Aegis Network zeigt unsere Stärke und ist der Schlüssel zu unserem bisherigen Erfolg."