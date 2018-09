%%%WPP fusioniert Y&R und VML%%%





Die britische Agentur-Holding WPP räumt weiter auf im Portfolio und fusioniert die beiden Networks Y&R sowie VML. Das neue Agentur-Gebilde heißt VMLY&R - so sollen wohl beide Agentur-Marken erhalten bleiben. Was nach außen zunächst wie eine Gleichberechtigte Fusion aussieht, ist bei näherem Hinsehen eher eine "Übernahme" von Y&R durch das Digital-Agentur-Network VML, die bis Anfang 2019 vollzogen sein soll. Das "neue" Network wird vom bisherigen VML-CEO Jon Cook geführt, dem dann über 7.000 Beschäftigte "unterstehen". Der bisherige Y&R-CEO David Sable soll ach Abschluss des Mergers einen neuen Job bei WPP bekommen.

Die altehrwürdige Agentur-Marke Y&R (1923 in Philadelphia gegründet) schwächelte schon etwas länger - nicht nur in Deutschland, wo es zuletzt noch ein Office in Hamburg gab, das aber mehr der "Verwaltung" diente.

VML startete 1992 mit dem Großkunden Nordwest Airlines in Kansas und gehört seit 2001 zur WPP-Holding. In Europa ist VML bis dato wenig präsent - lediglich in London gibt es ein regionales Headquarter, dazu kommen Büros in Polen und n Italien. Vor einem Jahr hatte WPP noch angekündigt, das VML-Network stärker in Europa etablieren zu wollen - das geschieht nun durch die Fusion mit Y&R.