%%%Spot des Monats: BrawandRieken holt mit Dailies-Kampagne Silber im September%%%

Die Experten-Jury des Bewegtbild-Wettbewerbs 'Spot des Monats' des 'new business'-Schwestermagazins 'Healthcare Marketing' vergab im September einmal Silber und zweimal Bronze: BrawandRieken holt mit 'Mehr als eine Kontaktlinse' (Auftraggeber: Alcon) die Silber-Medaille. Mit Edelmetall in Bronze prämierte die Jury den Spot 'Fittle - Das erste 3D-gedruckte Braille Puzzle' von der Münchener Agentur Serviceplan Health & Life (Ravensburger & LV Prasad Eye Institute). Der für Zahnärzte produzierte Film für ein Pulverstrahlgerät von KaVo Dental, Biberach, sicherte sich ebenfalls Bronze in der B2B-Kategorie Digital.

2016 gewann BrawandRieken in Genf den Pitch von Alcon mit dem Auftrag, die Kontaktlinsen-Marke Dailies von Alcon, der Augenheilkunde-Sparte des Schweizer Konzerns Novartis, in jungen Zielgruppen bekannt zu machen (mehr dazu hier). Egal ob beim Volleyball oder auf einem Festival – der Spot für Neu-Kontaktlinsenträger soll deutlich machen, wie Kontaktlinsen das Leben beeinflussen können.

Der Wettbewerb 'Spot des Monats' wurde Anfang dieses Jahres vom Fachmagazin 'Healthcare Marketing' ins Leben gerufen. Mehr Informationen zum Wettbewerb und die Gewinner-Spots im September finden Sie unter healthcaremarketing-spotdesmonats.de.

Agenturen, Unternehmen/Institutionen und Produktionsfirmen können ihre Bewegtbild-Kampagnen/-Projekte für den 'Spot des Monats' Oktober noch bis zum 16.10.2018 einreichen. Hier geht's zum Einreichungsformular.