We Are Social eröffnet Büro in Madrid



Alberto Jose Pachano Gonzalez wird zusammen mit David Sousa und dem CEO-Team aus Mailand das neue We Are Social-Büro in Madrid leiten (Foto: We Are Social)

Das internationale Digital-Agentur-Netzwerk We Are Social expandiert weiter und eröffnet ein Büro in Madrid. Alberto Jose Pachano Gonzalez wird das Team in Madrid als Managing Director zusammen mit Kreativ-Chef David Sousa leiten. Das Büro wird im engen Austausch mit der Niederlassung Mailand stehen. Gabriele Cucinella, Stefano Maggi und Ottavio Nava, derzeit CEOs des Büros in Mailand werden den neuen Titel CEO von We Are Social Italien und Spanien bekommen.