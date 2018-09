%%%Quirin Privatbank wechselt zu Blood Actvertising%%%

Noch nicht einmal ein Jahr, nachdem die in Berlin ansässige Quirin Privatbank ihre Zusammenarbeit mit Grabarz & Partner verkündet hatte, macht sich Marketingchef Matthias Meusel schon auf die Suche nach einem neuen Dienstleister: In einem mehrstufigen Pitch hat der ehemalige Grey-Geschäftsführer, der im Sommer 2017 als CMO bei Quirin und der dazugehörigen quirion AG an Bord ging, sich für Blood Actvertising entschieden. Die erste Arbeit der Hamburger Kreativen Agentur thematisiert die Finanzkrise vor 10 Jahren und den aktuellen Testsieg von quirion bei Stiftung Warentest als Deutschlands bester digitaler Geldanlage.

"Mit den beiden Blood-Geschäftsführern Norman Störl und Lars Kempin und ihrem Team haben wir den neuen starken Sparringspartner auf Kreations- und Strategieseite gefunden, den wir uns erhofft haben. Zusammen werden wir einige spannende Projekte für beide Marken umsetzen", sagt Meusel zur Agenturwahl.