%%%dm und Schipper Company werben mit Lehrlingen%%%



'Mach was draus' - so wirbt dm mit seinen eigenen Azubis für potenziellen Nachwuchs (Foto: Schipper Company)

Die Hamburger Agentur Schipper Company hat für das Drogerieunternehmen dm-drogerie markt, Karlsruhe, eine Employer Branding-Kampagne gelauncht, in der die Lehrlinge im Fokus stehen. Unter dem Claim 'Mach was draus' wird dm im Rahmen der Aktionswochen vom 27.9. bis zum 10.10. 2018 bundesweit bei potenziellem Nachwuchs als Arbeitgeber-Marke beworben. Danach sollen die Inhalte im Rahmen des Ausbildungsmarketings von dm weiterlaufen. Bestandteile der Kampagne sind Instore- und Out of Home-Maßnahmen, Anzeigen in regionalen Tageszeitungen und der dm-Kundenzeitschrift alverde, Aufsteller sowie mobile Messesysteme für Ausbildungsmessen. Darüber hinaus entwarf Schipper Company den Ausbildungsmessestand für die Beauty- und Lifestyle-Messe Glow, die am 27. und 28.10.2018 in Berlin stattfindet.



Als Media-Agentur zeichnet Sommer & Goßmann, Aschaffenburg, verantwortlich. Die Bereiche Online und Kommunikation betreuen jeweils die Stuttgarter Online-Agentur Oddity bzw. Arthen Kommunikation aus Karlsruhe.



"Jeder hat eigene Stärken und diese möchten wir fördern", erklärt dm Bereichsverantwortliche Agnes Allinger. "Genau das tun wir auch mit der Vielzahl unserer Ausbildungsberufe, Dualen Studiengängen und zusätzlichen Weiterbildungsmöglichkeiten. Unsere neue Kampagne von der Schipper Company bietet uns die Chance, genau das laut und mit einem Augenzwinkern zu sagen."



Die Lehrlinge, die in der Kampagne auftreten, konnten sich selbst bewerben und wurden in einem internen Casting ausgewählt. In einem Workshop entwickelten sie Begriffe, die sie in der Kampagne verkörpern wollten. "Gerade in diesem Bereich ist es wichtig, sich so authentisch wie möglich zu präsentieren, um die Menschen anzusprechen, die letztendlich auch zu dm passen", erläutert Strategiechefin Friederike Schlosshauer von Schipper Company. "Dies gemeinsam mit denen zu entwickeln, die sich in der gleichen Situation für dm entschieden haben und jetzt etwas Positives darüber zu sagen haben, liegt nahe."



Schipper Company wurde 2013 gegründet und beschäftigt an den Standorten Hamburg und Frankfurt rund 100 Mitarbeiter. Zu den Kunden gehören DPD, Entega, Geers, HSV, Hymer, Kodak, Roller und Veganz.