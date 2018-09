%%%Under Armour startet neue weltweite Kampagne%%%



'Will Makes Us Family' heißt die neue Kampagne von Droga5 für Under Armour (Foto: Droga5)

Der US-Sportartikel-Hersteller Under Armour mit Sitz in Baltimore startet mit 'Will Makes Us Family' eine neue globale Kampagne, die den Fokus auf die Willenskraft von Spitzenathleten sowie Menschen im Alltag legt. Ob Profi- oder Alltagsathlet, beide sind mit Leidenschaft bei der Sache und bewältigen alltägliche Strapazen. Sie alle eint der Wille und die Ausdauer im Training.







Die Kampagne wurde in Zusammenarbeit mit der New Yorker Kreativ-Agentur droga5 entwickelt. Folgende Athleten sind Hauptdarsteller in den Kampagnenfilmen: Football Quarterback Cam Newton, Profi-Ballerina Misty Copeland, Ski-Weltstar Lindsey Vonn, Box-Champion Anthony Joshua und Top-Golfer Jordan Spieth. Regie für die Spots führte Jodeb von Prettybird. Die Musik stammt von Gene Allison 'You Can Make It If You Try', die Soundproduktion liegt bei Heard City.