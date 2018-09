%%%YouTube Goldene Kamera Digital Award: BVG siegt in der Kategorie Best Brand Channel%%%

Am gestrigen Donnerstag-Abend (27. Sept. 2018) wurde im Anschluss an das YouTube-Festival in der Event-Location Kraftwerk Berlin der YouTube Goldene Kamera-Award verliehen. In der Kategorie "Best Brand Chanel" siegten die Berliner Verkehrsbetriebe. Die Entscheidung fiel per Live-Voting der gut 1.000 geladenen Gäste. Die BVG setzte sich gegen die Finalisten Hornbach und Edeka durch.

Die Goldene Kamera Digital der Funke Mediengruppe wurde 2018 zum zweiten Mal verliehen. Dieses Jahr ist die Google-Tochter YouTube als Partner eingestiegen und sorgte für eine Übertragung per Live-Streaming. Philipp Justus, Vice President Google Central Europe, würdigte den Brand Channel der BVG: "Wir gratulieren dem Gewinner Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit dem Brand Channel 'Weil wir dich lieben'. Durch viel Humor und jede Menge Starpower gelingt es der Marke, Zuschauer zu unterhalten. Egal, ob Kunden-Beschwerden neckisch in Szene gesetzt werden oder die Musik im Vordergrund steht: Die BVG beweist zusammen mit der Kreativ-Agentur Jung von Matt wie vielseitig Storytelling auf YouTube sein kann und wie man Zielgruppen begeistert."