%%%Dr. Oetker und BBDO inszenieren mit 'Sonnenallee'-Regisseur Leander Haußmann 'Seelenwärmer'%%%



'Seelenwärmer' weckt Erinnerungen (Foto: BBDO)

Der Herbst steht in den Startlöchern – beste Zeit also für warmes Essen und Soulfood. Passend dazu veröffentlicht Dr. Oetker seine Pudding-Klassiker in einer Ein-Tassen-Edition, die BBDO Düsseldorf Spot inszeniert: Der Clip greift die Erinnerung an die 1980er der Hauptdarstellerin beim Geschmack von warmem Vanillepudding auf. Regie führte Leander Haußmann, dessen Filme 'Sonnenallee' oder 'Das Pubertier' bekannt für nostalgische Details sind. Für die Filmproduktion zeichnet e+p films, Hamburg, verantwortlich, der Sound kommt von Studio Funk in Düsseldorf.



"Natürlich kann man so eine Geschichte ganz einfach klamaukig inszenieren, als kreischende 80er Persiflage", erzählt Haußmann. "Mir ging es aber darum, das Liebenswerte dieser Zeit in Erinnerung zu rufen. Den Sound, die Wärme, das Gefühl von bunter Kindheit. Und das Ganze dann nach Heute zu holen. Denn mit dem Geschmack kommt ja die Erinnerung. Und das klappt, wie ich jetzt gelernt habe, grad mit diesem Pudding auch ganz gut."



"Wir wollten sehnsuchtsvoll, mit einem Lächeln und vielleicht ein klein wenig verklärt, einen Blick zurückwerfen ins gute, alte Puddingdeutschland", ergänzt Veikko Hille, Kreativdirektor bei BBDO Düsseldorf. "Das dann auch noch zusammen mit einem Zeitgefühlsausstatter wie Leander Haußmann zu machen, hat unser aller Seelen natürlich hübsch erwärmt."



BBDO Düsseldorf ist bereits seit mehreren Jahren für Dr. Oetker tätig. Die Agentur kümmert sich dabei nicht nur um die Pudding-Sorten des Nahrungsmittelunternehmens mit Firmensitz in Bielefeld sondern auch um das Pizza-Sortiment. Zuletzt lancierte BBDO eine Kampagne zum Launch der Tiefkühlpizza 'Mia Grande'.