%%%Katjes und antoni jellyhouse zeigen Haut%%%



Das neue Plakatmotiv für die Kampagne #achtemaldrauf zeigt eine stillende Mutter (Foto: antoni jellyhouse)

Das Süßwaren-Unternehmen Katjes mit Sitz in Emmerich am Rhein bringt ein neues Plakat-Motiv für die 'jes! Alles Veggie'-Kampagne heraus, die von der Berliner Agentur antoni jellyhouse stammt. Unter dem Hashtag #achtemaldrauf wird eine Mutter gezeigt, die ein Kind stillt. Damit soll auf die Doppelmoral hingewiesen werden, dass nackte Haut in der Werbung zwar akzeptiert ist, aber öffentliches Stillen nach wie vor problematisch zu sein scheint. Das Riesenposter wird ab Montag, den 1. Oktober 2018, auf der größten Plakatfläche Deutschlands am Berliner Alexanderplatz zu sehen sein. Für die Media-Planung zeichnet die Mediacom Agentur für Media-Beratung GmbH verantwortlich.



"Mit dem neuen Motiv greifen wir eine aktuelle Diskussion auf und beziehen Stellung", kommentiert Tobias Bachmüller, Geschäftsführender Gesellschafter von Katjes. "Es ist das älteste und normalste der Welt sein eigenes Kind zu stillen. Und auch in der Öffentlichkeit sollte das völlig ok sein."



Martin Pross, Kreations-Geschäftsführer bei antoni jellyhouse, fügt hinzu: "Gemeinsam mit unserem Kunden schauen wir uns die wichtigen Themen junger Frauen an, auch rund um das Thema vegetarische Ernährung. Daraus entsteht eine Haltung, die Katjes konsequent verfolgt. Das passt vielleicht nicht allen."



#achtemaldrauf ist der Erstling von antoni jellyhouse für Katjes und lief Anfang 2018 an. Die Agentur wurde 2017 eigens für Katjes gegründet. Das Mandat hatte die Mercedes-Benz Customized Agency antoni gewonnen, danach teilte sich die Agentur in antoni garage (kümmert sich nach wie vor um die Daimler-Marke), antoni jellyhouse und antoni white auf.