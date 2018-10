%%%Bosch betraut Philipp und Keuntje mit Produkt-Einführungskampagne %%%

Die Bosch Power Tools GmbH in Leinfelden-Echterdingen hat ihren Etat für ihre Akku-Schrauber-Produktmarke IXO an die Hamburger Kreativ-Agentur Philipp und Keuntje (PuK) vergeben. In diesem Jahr feiert der Akku-Schrauber aus dem Hause Bosch sein 15-jähriges Bestehen.

Das Team von PuK wird die Einführung des neuen IXO VI im kommenden Jahr in Deutschland mit einer Teaser- und Launch-Kampagne begleiten. Neben der Umsetzung von Out-of-Home- und Print-Maßnahmen gehören auch die Konzeption und Produktion von digitalem Content für Social Media sowie von Display Ads und der Entwurf von PoS-Maßnahmen zu den Aufgaben der Agentur.

"Das Team von PuK hat uns mit seinem kreativen Kommunikationsansatz überzeugt. Dieser bietet unserem neu designten IXO die perfekte Bühne, um seine Coolness und Ikonenhaftigkeit zu präsentieren. Durch die Vielfältigkeit des Konzepts können wir die komplette Bandbreite der Kommunikationskanäle und -anlässe sehr effizient und höchst flexibel bespielen", sagt Dennis Garcia-Franco, Marketing Manager Home&Garden bei Bosch Power Tools, dem Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge der Robert Bosch GmbH.

"Wir drehen durch! Das war unser erster Gedanke nach der Zusage. Wir freuen uns riesig, dass Bosch uns die Kommunikation für eines ihrer wichtigsten und bekanntesten Produkte im Bereich Home&Garden überträgt", ergänzt Jens Hoffmann, Markenberater bei PuK.