%%%RaboDirect und Epic sparen sinnvoll%%%



Einfach entspannen und sinnvoll sparen - so wirbt RaboDirect in einem der Spots der neuen Kampagne (Foto: Screenshot YouTube-Kanal RaboDirect)

'Sinnvoll sparen' – auch im Alltag. Unter diesem Claim setzt die Berliner Kreativ-Agentur Epic für den Finanzdienstleister RaboDirect eine 360-Grad-Kampagne um. RaboDirect ist Teil der niederländischen Rabobank Gruppe mit Sitz in Utrecht, die auf Finanzierungen im Bereich der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft spezialisiert ist. Leitgedanke des Unternehmens ist 'Banking for Food' – diese Idee steht auch im Zentrum der fünf Kampagnen-Spots, die von Bigfish produziert wurden. Regie führte der Däne Peter Harton. Die 15-Sekünder werden ab sofort über TV, Online-Video, Online-Display ausgespielt. Print-Maßnahmen runden das Maßnahmen-Paket ab.



Die Spots zeigen ein Paar, das seinen Alltag nachhaltig gestalten will und deshalb Gurkenscheiben mehrfach verwendet oder Toilettenpapierrollen halbiert. "Die bizarren Sparideen und die überzeichnete Darstellung der Normalität des Paares schaffen sehr kurzweilige, unterhaltsame Filme in unserer gewohnten Markentonalität", erklärt Sabine Reinert, Head of Marketing & PR bei RaboDirect.



Epic gewann den Etat von RaboDirect im August 2018. Epic wurde 2015 als Tochter der Agentur W&S Epic aus Burgwedel bei Hannover gegründet. Geschäftsführer sind die Brüder Maximilian und Andreas Winkler. Auf der Kundenliste stehen unter anderem Zalando, Pinterest, My Müsli, Rossmann und Sternburger Pils. Im Frühjahr 2018 setzte die Agentur zudem eine interne Kampagne für die Deutsche Bahn um.