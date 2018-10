%%%Newcomer-Agentur Uwe arbeitet für VW-Tochter%%%

Im Juli 2018 gaben Mathias Lamken, Mitgründer von Kempertrautmann (ging 2012 in thjnk auf) und der ehemalige JvM-Berater Nic Heimann bekannt, ihr eigenes Ding zu machen: Als neue Agenturmarke Uwe gingen die beiden Hamburger mit den Startkunden Globetrotter, Opel und den Grillkohle-Hersteller Maister auf den Markt. Nun verzeichnen die beiden einen weiteren Neukunden: Euro-Leasing GmbH mit Sitz in Sittensen. Für die Tochtergesellschaft der Volkswagen Financial AG entwickelte die Agentur ein ganzheitliches Kommunikationskonzept, das im Rahmen der IAA Nutzfahrzeuge in Hannover (20.-27.9.2018) zum Einsatz kam.



Welche Maßnahmen Uwe im Detail umgesetzt hat und weitere Information zu den Gründern lesen Interessierte in der Print-Ausgabe 40 von 'new business'. Zur Bestellung eines Probe-Abos geht es hier.