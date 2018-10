%%%GWA: ReinboldRost und Schachzug grüßen als neue Mitglieder%%%

Der Gesamtverband Werbeagenturen e.V. heißt zwei weitere Agenturen als Mitglieder willkommen: die Agentur REINBOLDROST aus Bonn und die SCHACHZUG Agentur für Markenkommunikation mit Sitz in Erlangen.

Die Stärke des 40-köpfigen Teams der Agentur REINBOLDROST (wurde vor 25 Jahren von den Jessica Reinbold und Andreas Rost gegründet) liegt im Bereich Promotions und wird am Point of Sale bzw. Point of Interest ausgespielt. Über 40 Markenartikel-Unternehmen haben die Dienste von REINBOLDROST bereits mehrfach in Anspruch genommen.

Die im Mai 2008 gegründete Agentur SCHACHZUG versteht sich als Anbieter von crossmedialen Service - ist also eine Werbe- Kreativ- und Event-Agentur in einem. Das 20-köpfige Team um Gründer und Geschäftsführer Ron Schneider hat bereits für so namhafte Kunden wie adidas, BASF, Datev, Dior, Microsoft, Swatch, Moet & Chandon, FULITSU oder Sofitel gearbeitet.