Unilever startet weltweites Sponsorship mit LaLiga

Der britisch-niederländische FMCG-Konzern Unilever hat einen Sponsorship-Vertrag mit der spanischen Fußball-Liga LaLiga abgeschlossen, der bis 2021 läuft. Im Rahmen dieses Sponsoring-Deals bietet Unilever Gameday-Erlebnisse mit LaLiga-Botschaftern sowie wöchentliche Content-Berichte auf Social Media-Kanälen und Talent-Entwicklungs-Programme für die Fußballer von morgen. Der Vertrag ist weltweit auf die Unilever-Marke Clear Men ausgerichtet. Zusätzlich ist auch die Unilever-Marke Rexona eingebunden. In Deutschland, Spanien, Brasilien, Mexiko, Argentinien, Zentral-Amerika, Russland sowie einem Großteil von Afrika wird diese Unilever-Marke unter dem Namen Rexona angeboten, in Großbritannien und Irland heißt sie Sure, in den USA tritt unter dem Namen Degree auf und in Südafrika unter dem Namen Shield.