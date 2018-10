%%%Grey und Barmer machen den nächsten Hörtest%%%

Nach dem Heavy Metal-Hörtest aus dem vergangenen Jahr gehen die Barmer Krankenkasse und die Lead-Agentur Grey, Düsseldorf, mit dem nächsten Spot für die Präventionskampagne gegen Hörschäden an den Start. Ziel ist, die junge Zielgruppen mithilfe eines interaktiven Musikvideos für das Thema zu sensibilisieren.



In dem Video bekommt der Zuschauer Zugang zum Gehörgang eines Mädchens, der als Proberaum einer Band dargestellt wird. Je nach Lautstärke-Einstellung der Zuschauer verändert sich die Szene: Level 1 ist zu leise und eher langweilig. Level 2 hat die optimale Lautstärke. In den zu lauten Levels 3 und 4 setzt ein Sturm im Gehörgang ein, der die Band in ihrer Performance stört und den Proberaum schließlich in Schutt und Asche legt. Produziert wurde das Video mit Doity Film GmbH, Berlin. Regie führte Lars Timmermann. Die Musik-Komposition stammt von German Wahnsinn, Berlin. Für die Programmierung zeichnet Dittmann Media in Köln verantwortlich.



"Nach dem tollen Erfolg des Heavy Metal-Hörtest Prank im letzten Jahr wollten wir nun noch eine Schippe drauflegen, um junge Menschen vor Hörschäden zu warnen", erklärt Dickjan Poppema, CEO bei Grey Germany. Marketingleiter Christian Bock von der Barmer ergänzt: "Junge Menschen wollen nicht mit langweiligen Aufklärungs-Videos belehrt werden. Deshalb haben wir uns wieder für eine Idee entschieden, die Spaß macht und richtig rockt."



Neben der Vor-Ort-Aufklärung an Schulen, wird das Video mit Teasern über Social Media beworben – ein Link führt den User zur Landing Page: www.barmer.de/soundcheck

Die Initiative zur Hörpräventation hat die Barmer in Kooperation mit Mimi Hearing Technologies, Berlin, ins Leben gerufen. Mit Grey arbeitet die Krankenkasse seit Januar 2016 zusammen. Der Heavy Metal Hörtest – der Vorgänger der aktuellen Spots – gewann bei der One Show in New York, dem German Brand Award, sowie beim ADC Preise.



Bei der WPP-Tochter Grey sind rund 300 Mitarbeiter beschäftigt, die von CEO Dickjan Poppema angeführt werden. Poppema wird Mitte 2019 seinen Posten räumen, die Suche nach einem Nachfolger läuft. Zu den Kunden von Grey gehören unter anderem C&A, Deichmann, GlaxoSmithKline, Grohe, HSBC, Merck, Montblanc, Pfizer, Procter & Gamble, QVC, Volvo sowie Westlotto.