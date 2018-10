%%%Expo 2020: Avantgarde setzt britischen Pavillon um%%%

Das britische Ministerium für Internationalen Handel beauftragt die internationale Agentur für Marken-Erlebnisse Avantgarde als Generalunternehmen für die Pavillongestaltung bei der Expo 2020 in Dubai. Die Avantgarde-Teams in der Zentrale in München sowie den Büros in London und Dubai werden die Koordination sowie die kreative Produktion inklusive Architektur, Ausstellungsdesign und digitale Erlebnisse übernehmen.

Dafür holte Avantgarde die britische Künstlerin Esmeralda 'Es' Devlin mit ins Boot. Devlin ist u.a. für Bühnen-Skulpturen für Musiker wie Kanye West und Beyonce, Installationen im Victoria & Albert Museum und Art Basel sowie die Abschlusszeremonie der Olympischen Sommerspiele 2012 bekannt. Für den britischen Pavillon wird die Kreative die Expertise Großbritanniens im Bereich der künstlichen Intelligenz und Raumfahrt in Szene setzen. Der von Devlin gestaltete VoiceSpace-Pavillon wird eine Form gewordene imposante und beleuchtete skulpturale "Botschaft ins All" darstellen, zu der jeder der erwarteten 25 Millionen Expo-Besucher beitragen kann.

