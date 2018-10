%%%Jung von Matt und Saturn zeigen Aufräumen 3.0%%%



In der neuen Saturn-Kampagne wird aufgeräumt (Foto: Saturn)

Nachdem die Hamburger Agentur Jung von Matt/Next Alster im vergangenen Jahr mit dem Film 'Anna' den neuen Saturn- Markenclaim 'Du kannst mehr!' einführte, lancieren die Hanseaten nun eine neuen Kampagne für den Elektronik-Fachhändler. Die Maßnahmen sollen zeigen, wie die Technik das Leben erleichtern kann. Dabei stehen die Markenpositionierung 'Technik (er)leben' sowie der der Markenclaim 'Du kannst mehr!' im Zentrum der Kommunikationsmaßnahmen. Die Handelskette mit Zentrale in Ingolstadt setzt künftig den Saturn-Ring als festes Wiedererkennungsmerkmal der Produktkommunikation ein. Zudem wird das Serviceangebot von Saturn Bestandteil der Kampagne.

Kern der Maßnahmen sind Spots, in denen Menschen und ihr persönliches Erleben von Technik im Mittelpunkt stehen. In dem Clip 'Aufräumen 3.0' wird eine Mutter gezeigt, die die herumliegenden Bausteine im Kinderzimmer mit einem Staubsauger aufsaugt und den Beutel dann über der Spielzeugkiste entleert. Die Spots werden im Fernsehen sowie auf saturn.de zu sehen sein und in den sozialen Netzen zum Einsatz kommen. Ergänzt wird die Kampagne durch Funkspots.

"Mit der neuen Kampagne zeigen wir, wie Saturn es seinen Kunden ermöglicht, Technik noch mehr zu erleben", erläutert Lukas Kaiser, Leiter Marketing Saturn Deutschland. "Wir sind die Experten für Lösungen rund um Technik, die den Menschen das Leben schöner machen und erleichtern. Und wir zeigen in unseren neuen Spots mit einem gewollten Augenzwinkern: Mit unseren Produkten und den dazu passenden Services kann jeder seinen Alltag meistern."

Bei Jung von Matt verantworten Götz Ulmer (Kreativer & Partner), Anna Lichnog (CD Text), Sebastian Schnell (CD Art) und Simon Hiebl (ebenfalls CD Art) die Kreation. Produziert wurden die Spots von der Produktionsfirma Sterntag in Hamburg, die Regie führte Zoran Bihaæ.