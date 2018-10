%%%Reebok bringt die 90er zurück %%%

Die Adidas-Tochter Reebok reist 25 Jahre zurück und bringt den Reebok Aztrek von 1993 wieder zurück. Zusammen mit sechs "Influencern" aus den 90er Jahren startet Reebok eine Content-Serie mit dem Titel "Aztrek: 90s Re-Run". Die Kampagne stammt von der Agentur M&C Saatchi und ist eine Hommage an die visuelle Kultur der 90er im Kontext mit der zeitgenössischen Kultur heute.







Die sechs Partner, zu denen auch der Social Media Star Jay Versace und der Creative Director Sara Gourlay von Frankie Collective gehören, haben Teile der 90er Reebok-Kollektion designt, um zu zeigen, wie die 90er sie beeinflusst haben.







Die Kollektion wurde in National Parks in New York, in Canyons in Utah sowie der Death Valley Joshua Tree-Landschaft photografiert und gefilmt.