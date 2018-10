%%%Wavemaker startet Analytic-Hub in Großbritannien%%%

Die WPP-Tochter Wavemaker baut einen Insight & Analytics Hub in Großbritannien auf: Wavemaker Precision wird sowohl in London als auch in Manchester präsent sein und von Christiaan Lette, neuer General Manager für den L'Oreal-Etat, geleitet.







Lette wird zusammen mit Chief Data Officer David Fletcher und Chief Product Officer Alex Steer das Angebot in den fünf Bereichen – Technology, Analytics, Platforms, Data Strategy und Precision Planning – entwickeln.







Christiaan Lette kommt von tkm9 Group, wo er zwei Jahre als Managing Director tätig war, und wird für die Digital-Media-Transformation von Wavemaker verantwortlich sein.