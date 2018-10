%%%Dentsu Aegis baut sein MTGK-Network weiter aus%%%

Die britisch-japanische Agentur-Holding Dentsu Aegis Network (DAN) mit Hauptsitz in London übernimmt Branded Ltd, eine der führenden Producer-Agenturen von offline Media-Events. Branded wird Teil der Unit Dentsu Aegis Lifestyle Marketing MKTG.







Branded wurde 2002 gegründet und hat heute Büros in Singapur und Hong Kong. Die Agentur connected Marken und Unternehmen mit Prominenten und Fans über kleinere Events. Neben der Konzept-Entwicklung und Programming bietet Branded auch die Organisation und Produktion von Dynamic Conferences, Live Music Festivas, Educational Academien und Fan Events an. Branded ist ein Co-Producer der YouTube FanFest Global-Tour, Inhaber und Producer von "It's A Girl Thing" und des Asia Pazifik Entainment-Business & Consumer-Festivals "All That Matters".







Mitgründer und CEO von Branded, Jasper Donat, bleibt CEO und wird mit MTKG-CEO Sean O'Brien zusammenarbeiten.